Göktürk uydusu İsrail’i korkutuyor

T24 -

ABD’nin önde gelen askeri dergilerinden Jane’s Defense, İsrailli politikacılar ve ordunun, Türkiye’nin iki yıl içinde faaliyete sokmayı planadığı yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilme yeteneğine sahip olan Göktürk askeri uydusunundan endişelendiğini yazdı. Dergiye konuşan savunma analisti Muhammed Najib, “Türkiye’nin İsrail’in düşmanlarına doğrudan veya dolaylı olarak bazı görüntüleri satabileceği endişesi mevcut” dedi. Şimdiye kadar İsrail’den çok yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri alma yeteneğine sahip olan tek ülke ABD. Ancak Amerika kanunları bu resimlerin paylaşımını yasaklıyor. İsrail’deki rahatsızlığın ana nedeni Ankara-Tel Aviv arasında uydu görüntülerinin paylaşımını engelleyen herhangi bir anlaşma bulunmaması. Bu nedenle Türkiye’nin görüntüleri kendisi kullanmasa bile İran ya da Ürdün gibi komşularına satacağından korkuluyor. Türkiye’nin anlaştığı İtalyan firması Telespazio’nun 270 milyon euro değerindeki Göktürk’ü 2013’te teslim etmesi bekleniyor. Daha önce İsrail’in uydunun geliştirilmesini engellemek için İtalya ve Fransa’da lobi faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülmüştü.