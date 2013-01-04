Göktürk-3 de uzaya çıkmaya hazırlanıyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısından önemli kararlar çıktı. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan komite, Göktürk-2'nin ardından Göktürk-3 için görüşmelerin başlamasına karar verdi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndaki toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.

Toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Uzay'a fırlatılan Göktürk-2'nin ardından Göktürk-3 için de düğmeye basıldı.

Göktürk-3 Uydu Projesi'nin TÜBİTAK ve ASELSAN'ın desteğiyle milli olarak geliştirilmesi için, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.



Türkiye 10 yıl içinde uydu fırlatabilecek



Toplantıda ayrıca askeri ve sivil uydularının Uzay'a fırlatılması için ROKETSAN ile ön kavramsal tasarım çalışmalarına başlanması konusunda mutabık kalındı.

Bu çalışmaların başarıya ulaşması durumunda Türkiye, 10 yıl içinde kendi uydusunu fırlatabilecek.



MİLGEM için Koç'la görüşülecek



Komite Milli Gemi Projesi kapsamında da önemli bir karar aldı.

Proje kapsamında hizmete alınan Heybeliada ve inşası devam etmekte olan Büyükada gemilerine ilave olarak 6 geminin seri üretimi için Koç Grubu'na bağlı 'RMK Marine Gemi Yapım Sanayii' ile sözleşme görüşmesine başlanmasına karar verildi.



Portatif karakollara vize



Toplantıdan ASELSAN'ın geliştirdiği, kısa sürede inşa edilebilen modüler geçici üs bölgeleri, bir başka deyişle portatif karakollar için de vize çıktı.

Uzaktan kumandalı silah ve kamera sistemleriyle donatılabilen portatif karakollar hafif ama rokete dayanıklı malzemeyle inşaa ediliyor, istenildiği kadar büyütülebiliyor.

Uzun süredir sonucu beklenen 4 milyar dolarlık füze savunma sistemi ihalesinden ise yine "Görüşmelere devam" kararı çıktı.