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Dünya

Gökten uydu yağıyor ANKARA (A.A)

27 Eylül 2011 15:18

-Gökten uydu yağıyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait UARS uydusunun kontrolsüz şekilde cumartesi sabahı Dünya'ya düşmesinin ardından, Alman ROSAT uydusunun da Kasım ayında kontrolsüz olarak düşeceği açıklandı. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), uydunun, toplam ağırlığı 1,6 tona ulaşan yaklaşık 30 parçasının Dünya'ya ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, bunlardan en ağırlarının, aynalı parçalar olabileceğini ifade ediyor. ROSAT, 2,4 ton ağırlığında, 2,20 x 4,70 x 8,90 metre büyüklüğünde. 1990 yılında yaklaşık 550 kilometre yükseklikteki yörüngesine fırlatılan uydu, uzaydan ilk röntgen ışınlı görüntüleri elde etti. Uydunun görevi resmi olarak 1999'da sona erdi. Bu tarihten beri uydu ile bağlantı kurulamadı. Uydunun itici motoru bulunmadığı için bu metal yığınının yörüngesini değiştirmek veya kontrollü şekilde düşüşünü sağlamak mümkün değil. Bu nedenle ROSAT'ın da tam olarak ne zaman ve Dünya'nın neresine düşeceği bilinmiyor. Avrupa Uzay Ajansı Uzay Çöpü bölümü Başkanı Prof. Heiner Klinkrad ise paniğe gerek olmadığını, her yıl tonlarca uzay çöpünün gezegenimize düştüğünü belirterek, "Bir insanın kafasına uzay çöpü düşmesi 100 milyarda bir ihtimal" dedi.

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