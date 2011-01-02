Gökten ölü kuş yağdı

T24 - ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir kasabada önceki gece gökyüzünden yaklaşık 1000 ölü kuş düştü.

Yılbaşı gecesi yerel saatle 23.30'dan itibaren yetkililere, gökyüzünden kuş ölüleri düştüğü ihbarlarının gelmeye başladığı kaydedildi. 2 kilometre çapındaki bir bölgeye yayılan “Siyah Kuş”un ölüm sebebi araştırılıyor.

Arkansas Avcılık ve Balıkçılık Komisyonu görevlisi, kuşbilimci Karen Rowe, ölü kuşlarda fiziksel travma belirlendiğini, bunun sebebinin yıldırım veya dolu olabileceğini söyledi. Rowe, bu türden olaylara geçmişte başka yerlerde de rastlandığını, kuşların zehirlenerek öldüğünü sanmadığını kaydetti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada da, yılbaşı gecesinde fırlatılan havai fişeklerin kuşların uçuş rotasından ayrılmalarına, bunun da strese girip ölmelerine yol açmış olabileceği belirtildi.

Toplanan 100'e yakın örnek, incelenmek üzere Wisconsin'deki Ulusal Vahşi Doğa Sağlık Merkezi'ne gönderildi.





