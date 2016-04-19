Göksu Nehri’ne düşen 2 küçük kız kardeşin cesedi bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün oynarken çamurlanan ayaklarını yıkamak isterken düştükleri Göksu Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan 5 yaşındaki Şerife ile ablası 7 yaşındaki Melisa Öksüz'ün bugün cesetleri bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Himmetli Mahallesi'nde oturan Uğur ve Ahmet Öksüz çiftinin çocukları Şerife ile ablası Melisa Öksüz, dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla evlerinin önünde oyun oynarken ayakları çamurlandı.

İddiaya göre 2 kardeş, ayaklarını yıkamak için evin 50 metre ilerisindeki Göksu Nehri'nin kenarına gitti, ancak ikisi de dengelerini kaybederek suya düşüp, akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine hemen nehrin kenarına giden ve çocuklarından birinin suda sürüklendiğini gören baba Ahmet Öksüz, kurtarmak için suya atladı ancak başarılı olamadı.

Akıntıya kapılan Ahmet Öksüz de bir süre sürüklendikten sonra nehirden güçlükle çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine sualtı polisi ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Himmetli Barajı'ndan bir ekip botla kardeşleri aramaya başladı.

Barajın da kapakları açılarak nehrin su seviyesi düşürüldü. Arama çalışmaları devam ederken çocuklardan su yüzeyinde görüldü ancak kısa bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Bir sonuç alınamayan arama çalışmalarına saat 21.30'da ara verildi.



Cansız bedenleri bulundu



Şerife ile ablası Melisa'yı bulmak için Adana Emniyet Müdürlüğü sualtı ekipleri sabah saatlerinde Göksu Nehri'nde tekrar arama çalışması başlattı.

Dalgıç polisler saat 12.00 sıralarında Melisa Öksüz'ün cesedini buldu.

Düştüğü yerin 2 kilometre ilerisinde bulunan Melisa'nın cesedini polisin kucağında gören baba Ahmet Öksüz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştıran sualtı polisleri, saat 15.30 sıralarında da minik Şerife'nin cansız bedenini nehirden çıkardı.

2 çocuğunu birden kaybeden Ahmet Öksüz, nehir kenarında sinir krizi geçirdi. Melisa ve Şerife Öksüz kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.