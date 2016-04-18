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Göksu Nehri’ne düşen 2 küçük kız kardeş kayboldu

Baba Öksüz suya atlayıp kızlarını yakalamak istedi fakat küçük çocuklar akıntıya kapıldılar

18 Nisan 2016 22:24

Adana’nın Saimbeyli İlçesi’nde, 5 yaşındaki Şerife ile ablası 7 yaşındaki Melisa Öksüz, oynamak için kenarına gittikleri Göksu Nehri’ne düşüp, kayboldu. Kardeşleri bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) İbrahim Öztaş’ın haberine göre, Himmetli Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla evlerinin önünde oyun oynayan Şerife ile ablası Melisa Öksüz, kenarına gittikleri Göksu Nehri’ne düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine baba Ahmet Öksüz hemen nehrin kenarına geldi.

Çocuklarından birinin suda sürüklendiğini gören baba Ahmet Öksüz, kurtarmak için suya atladı ancak başarılı olamadı. Akıntıya kapılan Ahmet Öksüz de bir süre sürüklendikten sonra ırmaktan güçlükle çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Himmetli Barajı’ndan bir ekip botla kardeşleri aramaya başladı. Ayrıca, barajın da kapakları açılarak nehrin su seviyesi düşürüldü. Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildiği bildirildi.

 

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