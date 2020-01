Göksenin Köksal: "Gomis ile karşılıklı oynamak isterim"

\"Milli Takım\'a da kaptan olmak istiyorum\"

\"Eurocup\'ı kazanmak bizim elimizde\"

\"Savunmayla beslenen bir oyuncuyum\"

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı\'nın kaptanı Hüseyin Göksenin Köksal, Galatasaray Televizyonu\'na açıklamalarda bulundu.

Elinden geldiğince futbol takımını takip ettiğini söyleyen Göksenin Köksal, \"Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu sene açık ara Galatasaray\'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Yapılan transferlerle birlikte çok iyi bir takım kuruldu. Mümkün olduğunca da futbol maçlarımızı stadyumdan izliyorum. Futbol takımımızda Bafetimbi Gomis\'i çok beğenerek izliyorum. Benim gibi o da çok hırslı. Attığı gollerden sonra yaptığı sevinçleriyle taraftarı işin içine katabiliyor. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim. Ben de iyi futbol oynarım. Küçükken forvet oynuyordum. Futbolcu olsam forvet oynamak isterdim ama muhtemelen beni defansa koyarlardı\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIM\'A DA KAPTAN OLMAK İSTİYORUM\"

Sıradaki hedefinin Milli Takım kaptanlığı olduğunu söyleyen Göksenin, \"Galatasaray ile şampiyonluklar yaşadım. Bu sene de kaptan oldum. Bunlar çok önemli başarılar. Galatasaray ile tekrar Euroleague\'e katılıp Euroleague şampiyonu olmayı çok isterim ama kolay bir şey değil. Kaptanlığın ardından öncelikli hedefim yıllarca takımıma hizmet etmek. Bir gün Barcelona\'da oynamayı isterim ama bunun için çok çalışmam gerekiyor. Milli takım kaptanı olmak istiyorum. İstediğim çok şey var. Bunlar için çalışmam lazım\" dedi.

Küçüklükten beri Galatasaray\'ın kaptanı olmak istediğini belirten Göksenin Köksal, \"Bu da bu sene nasip oldu. Benim için çok inanılmaz bir duygu. Sonuçta Galatasaray altyapısından çıktım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Bana verdikleri destekten dolayı Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. Altyapıdan ilk çıktığım zamanlarda çok fazla süre almıyordum; o dönemlerde taraftarımız bana \'Galatasaray\'ın çocuğu\' diyerek hep yardımcı oldu. Oynamadığım maçlarda desteklerini hiç esirgemediler. Her zaman daha fazla destek verdiler\" açıklamasında bulundu.

\"EUROCUP\'I KAZANMAK BİZİM ELİMİZDE\"

Abdi İpekçi\'de çok büyük zaferlere imza attıklarını söyleyen Göksenin, \"Oranın yeri apayrı. 10-15 sene sonra oradaki geçmiş maçları izlediğimiz zaman belki de hüzünleneceğiz. Ama futbolda da Ali Sami Yen Stadyumu yıkıldığı zaman yeni stadımıza geldik. İnşallah biz de kendi salonumuzda oynarız. Geçici bir süre Sinan Erdem Spor Salonu\'nu kullanacağız. Orada daha önce de oynadım. Abdi İpekçi\'de yaşadığımız zaferleri Sinan Erdem\'de taraftarımıza hediye etmemiz lazım. İpekçi\'de Eurocup şampiyonu olduk. Bu sene yeniden oradayız. Bunu başarmak bizim elimizde\" diye konuştu.

\"SAVUNMAYLA BESLENEN BİR OYUNCUYUM\"

Savunmayla beslenen bir oyuncu olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, \"Geçen sezon Ergin Ağabey ile beraber bireysel olarak güzel bir sezon geçirdim. Ancak sporda dün diye bir şey yok. Bununla yetinmemeniz lazım. Her sezon daha iyi olmam gerektiğini biliyorum. Şampiyon olduğumuz Eurocup\'taki sezonumuzda skorer kimliğimi öne çıkarabildiğim birçok maç oldu. Ancak yabancı sayısı çok fazla olduğu için her maç çok sayı atamayabiliyorsunuz. Galatasaray\'da senelerce savunmacı kimliğimle ön plandaydım. Hiçbir şekilde bundan ödün verme gibi bir düşüncem de yok. Erman Hoca\'nın bana verdiği görevi en iyi şekilde yapmam lazım. Ben zaten savunmayla beslenen bir oyuncuyum. Skorer kimliğimi ondan sonra ön plana çıkartıyorum. Bu sene de inşallah kaptanlığın verdiği özgüvenle, camianın bana vermiş olduğu güvenle skorer yönümü de yeniden gösterebilme şansı bulabileceğim. Şu anda yeni bir takımız. Birçok yeni oyuncu geldi. Sayı atmaktan çok, takım olabilmek önemli. Bugün de takımla birlikte çalışmalara başlayacağım. Zaten yaz boyunca Florya\'da takım kondisyonerimiz Semih Eroğlu ile birlikte bireysel idmanlarımı sürdürüyordum\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖKSENİN İLK İDMANINA ÇIKTI

Öte yandan Göksenin Köksal bugün yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Odeabank ile ilk idmanına çıktı. Göksenin, sabah idmanı sonrası yaptığı açıklamada \"Kendim birkaç gündür kondisyonerimiz Semih Ağabey ile beraber Florya\'da çalışıyordum. Milli Takım bittikten sonra birkaç gün dinlenebildim. Bugün itibarıyla da takımla beraber ilk idmanıma çıktım. Kaptan olmak çok güzel bir duygu. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim hedeflediğim bir şeydi. Galatasaray gibi büyük bir camianın kaptanı olarak ilk idmanımı yaptım. Allah bunu bana nasip etti. Artık sezon yaklaşıyor. Hazırlık maçlarımız var. Ben de en iyi şekilde takıma adapte olmaya çalışacağım. Takımdaki hava çok iyi. Yabancılarımız çok kaliteli oyuncular. Keza Türkler de öyle. İnşallah hazırlık dönemini en iyi şekilde sakatlıksız, kazasız belasız atlatıp yeni sezona başlayacağız\" ifadelerini kullandı.