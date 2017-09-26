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 GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI 

  Haber-Kamera: Hakan TARHAN-İstanbul-DHA  Vodafone 39

26 Eylül 2017 15:02

 

Haber-Kamera: Hakan TARHAN-İstanbul-DHA 
Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ \"Uzun yıllar  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Perşembe günü bir seçim olacak. Yeni belediye başkanı belli olacak. Buradan çıkan arkadaşımıza desteğimizi verip çalışmalaramıza ve hizmetimize devam edeceğiz\" dedi.  Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ\'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü 
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-Göksel Gümüşdağ açıklama ve toplu fotoğraf çekimi
 

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