Göksel Gümüşdağ'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıklaması 

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ \"Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Perşembe günü bir seçim olacak. Yeni belediye başkanı belli olacak. Buradan çıkan arkadaşımıza desteğimizi verip çalışmalaramıza ve hizmetimize devam edeceğiz\" dedi.

Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ\'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Göksel Gümüşdağ açıklama ve toplu fotoğraf çekimi

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA