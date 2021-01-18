Göksel Gümüşdağ ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Konyaspor talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, hafta sonunda oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, Konyaspor ’u da Göztepe maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Hukuk müşavirliğince alınan kararlar şöyle:

“İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”