Göksel Gümüşdağ: Türkiye’de iyi oynayan iki takım varsa, biri Başakşehir

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 5-1'lik farklı Galatasaray galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamada, ‘’ Galatasaray mutlak harika maçlar çıkaracaktır ama biz buna bugün izin vermedik, Türkiye'de iyi oynayan iki takım varsa biri biziz’’ diye konuştu.

Gümüşdağ’ın maç sonu yaptığı açıklama şöyle:

4. yılımızda Başakşehir gene müthiş bir top oynadı ve hak etti galibiyeti aldı, Galatasaray mutlak harika maçlar çıkaracaktır ama biz buna bugün izin vermedik. Zaman zaman farklı sözler duyuyoruz. Biz lig ve UEFA'da bu işi sonuna kadar taşıyacağız. Galatasaray'a top oynatmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye'de iyi oynayan iki takım varsa bunlardan birisi biziz. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Puan alacağımızdan emindim. Netice böyle oldu. Kerim Frei’ı tebrik ediyorum. Her derbi maçında golü var. Şu anda liderle aynı puandayız, bundan sonraki maçlarımız en az bu maç kadar önemli"