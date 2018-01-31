Göksel Gümüşdağ: Seçimde Fikret Orman'ı destekleyeceğiz

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı seçiminde Fikret Orman'ı destekleyeceklerini açıkladı.
beIN Sports'un haberine göre; Perşembe günü gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık seçimi öncesinde Fikret Orman'a bir destek daha geldi. Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in resmi sitesinden yaptığı açıklamayla geçmişteki ortak çalışmalarında aynı fikirde oldukları Fikret Orman'ı seçim sürecinde destekleyeceklerini duyurdu.