Göksel Gümüşdağ: İrfan Can Kahveci için İspanya'dan teklif aldık

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Sevilla'nın teklif yaptığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ hedeflerinin Süper Lig’de üst üste 2. kez şampiyon olmak olduğunu belirtirken, takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci için gelen transfer teklifini de açıkladı.

Edin Visca için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Gümüşdağ İrfan için sadece İspanya La Liga ekibi Sevilla’dan teklifin geldiğini söyledi.



Gümüşdağ ayrıca gruplardan katılacakları Şampiyonlar Ligi’nde Türk futbolcunu en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ancak bütçeleriyle başa çıkmanın da zor olduğunu vurguladı.