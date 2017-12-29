Göksel Gümüşdağ: Arda’nın huzura ihtiyacı var

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’ın adının Başakşehir ile anılması ile ilgili, ‘’Normal ve doğal. Böyle bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşırız ama şu an için bir şey yok. Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister’’ dedi.

Kamuoyunda adı sık sık transferde Türk takımlarıyla anılan Arda Turan'ı çok samimi bulduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Arda Turan, Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan bir oyuncu. Özellikle Rüştü Reçber, Arda Turan gibi oyuncuların Barcelona'da forma giymesi Türkiye için onur verici. Avrupa'da önemli elçilik yaptıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolcuların zaman zaman mental ve fiziksel düşüşler yaşamalarının normal olduğunu ifade eden Gümüşdağ, şunları aktardı:

"Arda Turan isminin lider takım Medipol Başakşehir ile anılıyor olması normal ve doğal. Böyle bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşırız ama şu an için bir şey yok. Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister. Arda, pırıl pırıl bir çocuk ama mental olarak çok yorulduğunu görüyorum. Arda'nın huzura ihtiyacı var. Arda'nın üzerine gereğinden fazla gidildi. Mental olarak onun huzuru bulacağı bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Barcelona'dan sonra keşke yurt dışında biraz daha kalabilse ama orası olmayacaksa Türkiye'de huzur bulacağı bir yerde olması lazım. Nerede huzuru bulacağına karar vermesi gerektiğini düşünüyorum."