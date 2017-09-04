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Spor

Göksel Gümüşdağ: "Video Hakem Uygulaması'na vakit kaybetmeden geçilmeli"

İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı

04 Eylül 2017 20:36

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.
Video Hakem Uygulaması\'nın gerekliliği hakkında açıklama yapan Gümüşdağ, \"Sadece Türkiye\'de değil, dünyada futbolun değerlerinin değiştiğini artık kabul etmek zorundayız\" diye konuştu.
Hakem hataları futbolun güzelliğidir gibi eskiden kalmış inanışlardan uzaklaşma vaktinin geldiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
\"Ukrayna maçında maalesef bize çok pahalıya mal olabilecek puan kayıplarının arkasında hakem hataları olduğunu hepimiz biliyoruz. Ulusal bir mesele olduğu için bunu hepimiz gördük ve hepimizin canı yandı. İnanın, aynı duyguları hakkı yenen takımın taraftarları her hafta yaşıyor. İşte bu yüzden Video hakem uygulaması, modası geçmiş bazı eleştirilerle zaman kaybına uğramadan, hiç vakit kaybetmeden hayata geçmesi gereken bir devrimdir. Futbol, hak edenin kazanması gereken bir oyundur. İyi niyetli ya da art niyetli hatalara izin vermeyecek bir sisteme terfi etmelidir. Futbolun güzelliği nizami atılan gollerle ve hatasız düdüklerle açığa çıkmalıdır. 1970\'li yıllarda değiliz. Futbol ekonomisi milyar dolarlık bir endüstri ve teknolojinin izin verdiği en üst düzeyde bir sistem ile denetlenmeli, insanların haklarının yendiğine dair hayal kırıklıkları ile değil, coşkuyla, golle, güzel oyunla zenginleşmelidir.
Bu çok önemli milli maç haftası vesilesiyle hatırlatmak isterim ki, Video hakem uygulamasını tüm paydaşlarımızın çok ciddiye almalarını, erteleyip unutturmamalarını, futbolun geleceğinin, marka değerinin en önemli unsurlarından biri olacağını hatırlamalarını rica ediyorum.\"

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