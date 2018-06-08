T24 LogoT24 Logo
Spor

Göksel Gümüşdağ: "Çok hayırsever bir iş adamıydı"

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) -  Demirören  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 16:23

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) - 

Demirören  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. 
Gümüşdağ, \"Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına  başsağılığı ve sabırlar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Göksel Gümüşdağ\'ın açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIGüven USTAHakan KAYAİSTANBUL DHAKurucusuYönetim Kurulu Başkanı Erdoğan DemirörenHastaneyeMedipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel GümüşdağEnerjisiHepDerinAllahMekanıAileyleBirYıldırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24