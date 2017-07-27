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Spor

Göksel Gümüşdağ: 2-0'dan sonra kendi kimliğimizi bulduk

"Başakşehir kimliğimizden uzaklaşmamamız lazım; savaşan, mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz"

27 Temmuz 2017 03:08

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Club Brugge karşısında 3-3'lük skorla avantaj elde etti. Maç sonrası açıklamada bulunan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, 2-0'dan sonra kendi kimliklerini bulduklarını söyledi.

Takımın yeni transferler sonrası ilk defa maça çıktığının altını çizen Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"2-0’dan sonra kendi kimliğimizi bulduk. 2-0’dan gelip bu işi 3-3’e getirmek, hatta bir ara 3-2’ydi, bunu buraya getirmek kolay değil. Bizim de Şampiyonlar Ligi’nde ilk deneyimimiz ama önemli bir avantaj yakaladık. Rövanşta Başakşehir halkıyla, taraftarımızla, orada kazanıp Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan geçmek istiyoruz.

Takım ilk defa resmi müsabakaya çıkıyor. Herkes birbirine yeni adaptasyon sağlıyor. Buna rağmen çocuklar elinden geleni yaptı. İyi mücadele ettiler.

Başakşehir kimliğinden uzaklaşmamamız lazım. Savaşan, mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Önemli bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ikinci maçta da bu avantajı kullanıp turu geçmek istiyoruz."

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