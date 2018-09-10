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Gökova Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Gökova Körfezi açıklarında 4

10 Eylül 2018 21:43

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Gökova Körfezi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum\'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris\'ten de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilere göre, bugün saat 18.07\'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum\'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinden de hissesildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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