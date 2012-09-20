Gökmen Karadağ, Basın Konseyi'nden istifa etti

Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit'in Hatay'dan Suriye'ye ambulansla silah taşındığını iddia etmesi üzerine konsey içinde başlayan tartışma istifayla sonuçlandı. Daha önce Konsey Başkanı'nın doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları sahipmesini eleştiren Gökmen Karadağ, ambulansla silah taşındığını ilişkin fotoğrafın fotomontaj olduğunun anlaşılması üzerine Birgit'in açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Karadağ, iddiası doğru çıkmamasına rağmen Birgit'in bu duruma kayıtsız kalması üzerine Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Hatay’daki gelişmeleri yerinde incelemek üzere geçtiğimiz hafta Antakya’ya giden Basın Konseyi yöneticileri, elde ettikleri bilgileri ve izlenimlerini düzenledikleri bir basın toplantısıyla açıklamışlardı. Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit, Yüksek Kurul üyeleri Tufan Türenç, Turgut Kazan, Yalçın Büyükdağlı ve Oktay Huduti ile birlikte düzenlediği basın toplantısında cep telefonuyla çekilmiş bir ambulans fotoğrafı göstererek "Elimizde Türk Sağlık Bakanlığı’na ait ambulansla Özgür Suriye Ordusu’na silah taşındığını gösteren fotoğraf var. Hatay’da kurulu bulunan kamplarda kalan Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gece kampta kalıp, gündüz savaşmak için Suriye tarafına geçtikleri duyumlarını aldık. İlk zamanlarda Türk tarafındaki makamların verdikleri desteklerin bugün itibariyle yavaşladığını öğrendik. Artık devletin Suriye’den gelen sığınmacılara yönelik olarak bir yaptırım uygulamasının faydalı olacağını düşünüyorum" açıklaması yapmıştı.

Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TV 8 İcra Kurulu üyesi ve Haberaktif progrmanı hazırlayıp sunan Dr. Gökmen Karadağ, yapılan basın toplantısında gazetecilik hatası yapıldığını ileri sürmüştü.

İlgili tartışmalar aylık toplantısını gerçekleştiren Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nda da sürdü. 'Hatay' iddiasının doğru çıkmamasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren Dr. Gökmen Karadağ ve Genel Sekreter Dr. Hasan Sınar görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.



Gökmen Karadağ'dan istifa açıklaması

Dr. Gökmen Karadağ'ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit’in Hatay’daki basın toplantısında “Bize maalesef devletin sağlık ambulansları içerisinde silah taşındığını gösteren fotoğraflar verildi” diyerek gösterdiği fotoğrafın gerçek çıkmaması (sonradan kendisi de kabul etti) ve Yüksek Kurul üyesi olarak bunun telafisi için çabalarımın sonuç vermemesi üzerine bir metin kaleme almış ve kamuoyuyla paylaşmıştım.

O metindeki diğer detaylar bir yana “Sağlık Bakanlığı, Basın Konseyi’ne o fotoğraf beyanıyla ilgili şikayette bulunsa Konsey’in yaptırım kararı vermesi muhtemeldir. Böyle bir çelişkiyi hiçbir kurum kaldıramaz. Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun ve Sayın Başkan’ın bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır takınacağı önem taşımaktadır. Bildiğim gazetecilik doğruları karşısında kayıtsız kalınması ya da konunun geçiştirilmesi durumunda Yüksek Kurul üyeliğimi gözden geçirmem kaçınılmaz olacaktır.” demiştim. Basın Konseyi bugün bu gündemle toplandı. Toplantı sonunda bu durumun telafisi adına bir açıklama yapılması ya da bir adım atılması yönündeki teklifim oylamada çok az destek görüp reddedilmiştir. Bu konuda yaptığım çıkışla en tutarlı davranış şeklinin istifa olduğuna karar verdim. Hatay’da olup bitenlere duyarlılık gösterilmesi, soruşturulmayı hak eden iddiaların üzerine gidilmesi paylaştığım bir duygudur ama Konsey’in bunu kurumsal olarak yanlış bir iletişimle gerçekleştirdiğini düşünüyorum."