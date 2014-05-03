Göklerdeki başarı



Alman uzay ve havacılık endüstrisi, başarının tarihini yazmaya devam ediyor. Geçen yıl cirosunu 30 milyar 600 bin euroya kadar çıkarmayı başardı. Bu, on yıl öncesinin iki katı ve 2012 yılının ise yüzde 7,8 oranında üstünde bir rakam. Havacılık alanında istihdam oranı da artış gösterdi ve yüzde 5'lik bir artışla 105 bin 500'e çıktı.

Uçak üreticisi Airbus da aldığı siparişlerle oldukça kârlı bir yıl geçirdi. Alman uzay ve havacılık endüstrisi ortalama yüzde 70 oranında Avrupa'nın dev şirketlerindeki gelişmeye bağımlı. Geçen yıl 626 uçak teslimatı yapan Airbus, yüksek talep nedeniyle 2016 yılı itibariyle aylık üretimini yüzde 10 oranında artırma kararı aldı. Bu da sevindiren bir gelişme oldu.

Alman Uzay ve Havacılık Sanayisi Birliği (BDLI) Başkanı Bernhard Gerwert, Airbus'un gelişiminin kendilerine yansımalarını, "5 bin 559 uçak siparişi aldık. Bu 630 milyar euroluk bir sipariş anlamına geliyor. Almanya ve Avrupa'daki üretim merkezlerimizin gelecek sekiz yıllık siparişleri alınmış durumda. Başka hangi sanayi kolunda bu mümkün?" sözleriyle değerlendiriyor.

Sivil havacılığın önemi

Alman havacılık ve uzay endüstrisi cirosunun yıllık yüzde 70'ini sivil taşımacılıktan elde ediyor. Buna motor ve donanım teçhizatı üreticilerinin satışları da eklendiğinde, oran yüzde 80'e ulaşıyor. Yirmi yıl önce durum çok daha farklıydı. O yıllarda havacılık sanayisi gelirinin yüzde 80'i savunma bütçesine bağlıydı. 2013 yılında ise bu oran yüzde 22'ye düştü.

Almanya'nın savunma bütçesinde yaptığı kesintilerin havacılık üzerindeki etkisinden endişe edilirken, Alman Uzay ve Havacılık Birliği Genel Müdürü Dietmar Schrick, Avrupa'daki insansız hava araçları branşındaki gelişmelerden medet umulduğuna dikkat çekiyor:

Dietmar, günümüzdeki silah sistemleri Tornado ve Eurofighter'in gelecek 30-40 yılda da işletilmesi gerektiğini ve bunların yeni tehditlere karşı uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Almanya öncü

Savunma bütçesindeki kesintilerin yol açtığı endişeler, uzaycılık alanındaki gelişmelerle de telafi edilmeye çalışılıyor. Alman hükümetinin 'Yüksek Teknoloji Girişimi' sayesinde Almanya, Avrupa‘daki uzay yolculuklarında öncü bir konuma geldi. Ancak uzaycılık alanında, Ukrayna krizi nedeniyle Batı ile Rusya arasında patlak veren gerilim de yeni bir endişeye yol açıyor. Alman Uzay ve Havacılık Sanayi Birliği (BDLI) Başkanı Bernhard Gerwert, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, uzaycılık branşında sıkıntıya yol açabileceğine dikkat çekiyor. Almanya'nın uzaycılık alanında önemli bir müşterisi olan Rusya ile ticaretin yaptırım kararları nedeniyle zora girebileceğini belirtiyor: "Uzaycılık alanındaki tüm ürünlerimizin Amerikalı bir bileşeni bulunuyor. Amerikalılar, Rusya‘ya karşı tüm Amerikan ürünlerinin gönderilmesini bloke etme kararı alırsa, bu karardan doğrudan biz de etkileniriz, ticari faaliyetlerimize doğrudan yansır."