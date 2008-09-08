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Dünya

Göklerde reklam savaşı

ABD'de, şirketlerin kitlelere ulaşmak için başvurduğu pazarlama yöntemlerinin başında 'gökyüzü reklamları' geliyor

08 Eylül 2008 03:00

ABD'de, şirketlerin geniş kitlelere ulaşmak için başvurduğu pazarlama ve tanıtım yöntemlerinin başında "gökyüzü reklamları" geliyor.

Reklamcılığın gökyüzünde 5 bin metre yükseklikte uygulandığı bu farklı ve dikkat çekici tanıtım şeklinde, uçaklar dumanla gökyüzüne "yazı yazıyor". Yazılar, petrol bazlı bir çeşit sıvının uçağın motoru aracılığıyla 1500 derecede buharlaşması ve motor ısısının bu gazı beyaza dönüştürmesiyle elde ediliyor.

1.5 kilometre yüksekte

Çevre kriterlerine de uygun olan gökyüzü yazılarında, her harf yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe kadar ulaşıyor. Uçakların bir harfi gökyüzüne yazmaları 60-90 saniye kadar sürüyor. Ortalama 6 harflik bir yazı gökyüzünde 10 kilometrelik bir alana yayılıyor ve yazılar 45 kilometre uzaklığa kadar insan gözüyle seçilebiliyor. Aynı anda 4 ya da 5 uçak tarafından yazılan bu dev yazılar son derece dikkat çekici oluyor.

1500 dolardan başlıyor

Gökyüzüne uçaklar aracılığıyla yazılan reklamlar, eğlence, spor, otomotiv, gıda ve içecek, internet, seyahat, televizyon haberleri gibi çok farklı kategorileri içerebiliyor.

Yollara asılan reklam panoları gibi sınırlı bir alana sahip olmayan ve pek çok havacılık şirketinin hizmet verdiği reklamcılığın bu farklı alanında fiyatlar ise 1500 dolardan başlıyor.
ABD'de hava reklamcılığı 1920'li yılların başında ilk denemelerinin yapılmasının ardından 1950'lerden sonra yaygınlaşmaya başladı.

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