Gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandı hentbolda krize yol açtı

İsveç Hentbol Milli Takımı kaptanı Tobias Karlsson'un, eşcinsel evliliklere izin vermeyen Polonya'yı protesto etmek amacıyla Avrupa Şampiyonası maçlarına 'gökkuşağı' renginde pazubandla çıkmak istemesi krize neden oldu. Eşcinsel evliliklere izin vermediği gerekçesiyle Polonya'yı protesto etmek isteyen İsveç kaptanı Tobias Karlsson'a izin çıkmadı. Avrupa Hentbol Federasyonu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubandı takmanın kurallara aykırı olduğunu vurguladı.

Eşcinsel evliliklerin tanınmasını reddeden Polonya'yı protesto etmek için turnuvada böyle bir pazubant takacağını açıklayan Karlsson, bu kararını,"İnsanların eşitliği için yapılan, kabul edilebilecek bir sessiz protesto" olarak değerlendirmişti. Ancak turnuva öncesi İsveç Federasyonu'na iletilen karara göre; takım kaptanları sadece ülkelerinin rengini taşıyan kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkabilir.

Karlsson: Gerçek bir utanç

Yaşanan son gelişmeleri 'gerçek bir utanç' diye yorumlayan Karlsson, "Avrupa Hentbol Federasyonu'nun insanlık adına düşüncelerimizi açıklamamıza izin vermemesi üzücü bir durum. Bu kararın benim için sürpriz olduğunu söylemeliyim. Birkaç gün önce bize bu konuda bir problem yaşanmayacağını söylediler. Norveç ve İzlanda kaptanları da aynı protestoyu gerçekleştireceklerini söyledikleri için, onlara da bu pazubantlardan yollamıştık" dedi.

AHF asbaşkanı Arne Elovsson, "Bu konuda alınmış yeni bir karar yok. Böyle bir olayı önceden yaşamamıştık. İlk kez yaşananan bu olay için kuralları global bir bakış açısıyla uyguladık" dedi.