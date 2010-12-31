Gökkuşağı derneği kapatıldı

T24 - Bursa'da valiliğin hakkında şikayette bulunduğu Gökkuşağı derneği mahkeme tarafından kapatıldı.



Kısa adı "Gökkuşağı" olan Travestileri, Transseksüelleri, Geyleri ve Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve Kültürel Etkinliklerini Geliştirme Derneği hakkındaki dava 2 yıldır sürüyordu.



Mahkeme, son duruşmada derneğin kapatılmasına karar verdi. Gökkuşağı Derneği Saşkanı Öykü Özen, derneklerinin şu an faaliyette olduğunu Yargıtay'ın mahkeme kararını onaylaması halinde yeni bir dernek kuracaklarını söyledi. Dernekte fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 2 yıl önce baskın yapılmış, dernek başkanı ve üyeleri gözaltına alınmıştı.





