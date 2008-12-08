'Gökhan'la iyi anlaşıyoruz'



Trabzonspor'un golcü futbolcusu Umut Bulut, Gökhan Ünal ile iyi anlaştıklarını ve haftalar geçtikçe daha iyi olacaklarını söyledi.





Turkcell Süper Lig lideri Trabzonspor'un golcü futbolcusu Umut Bulut, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı çok istediklerini söyledi.



Umut, dün akşam sahalarında oynadıkları maçta Kocaelispor karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını belirterek, ''Maça iyi başladık. Çok pozisyona girdik, ancak bunların birçoğundan yararlanamadık. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bazen istediklerimizi gerçekleştiremiyoruz. Amacımız bundan sonraki müsabakalardan galip ayrılmak'' dedi.



Gökhan Ünal ile iyi anlaştıklarını ifade eden Umut, ''Haftalar geçtikçe daha iyi anlaşıyoruz. Zaten attığım golün asistini kendisi yaptı. O da gol atmayı çok istiyor. İnşallah bu isteğini Bursaspor karşısında gerçekleştirir'' diye konuştu.



Umut Bulut, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı çok istediklerini vurgulayarak, ''Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki her maça iyi bir şekilde hazırlanacağız'' dedi.



TAYFUN CORA: ZATEN KAZANMAMIZ GEREKİYORDU



Kocaelispor karşısında galibiyet golünü atan Tayfun Cora ise bir maç kazanmakla bahar gelmediğini belirterek, ''Bunu devam ettirmemiz gerekiyor'' diye konuştu.



Karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiren Tayfun, ''Kazanmamız gerekiyordu ve iyi motive olduk. Maça iyi başlayamadık ve talihsiz bir gol yedik. Bu maçı alacağımıza inanmıştık ve maçı bırakmadık. Bu maçın çıkış maçı olacağı konusunda birbirimize söz vermiştik. Birçok pozisyona girdik ve değerlendiremedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu pozisyonları değerlendirip seri galibiyetler alırız'' dedi.



Tayfun, yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

