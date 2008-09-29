Gökhan'ın La Liga hayali



Trabzonspor'un golcü oyuncusu Gökhan Ünal, İspanya Ligi'nin kendi oyun sistemine uygun olduğunu ve ileride orada oynamak istediğini söyledi.



Trabzonspor'un golcü oyuncusu Gökhan Ünal, Trabzonspor'u 24 sezon sonra şampiyon yapmanın unutulmazlar arasında girecek bir başarı olacağını söyledi.



Gökhan Ünal, Tam Saha Dergisi'ndeki röportajında, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın da kendisini istediğini belirterek, ''Beni gerçekten isteyen bir takım aldı. Eğer bir takım, bir futbolcuyla ciddi anlamda ilgiliyse, gerekli bonservis bedeli neyse onu öder ve oyuncuyu alır. Trabzonspor, bunu yaptı. Galatasaray ile de görüşmem oldu. Beni kadrolarında görmek istediklerini belirttiler. Ben de (Alırsanız seve seve gelirim) dedim ama iş orada kaldı. Trabzonspor'a transferim üç gün gibi kısa bir sürede gerçekleşti'' dedi.



Gökhan, 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşısında kendisini nasıl hissettiği yönündeki bir soruya ilişkin olarak ise ''6.5 milyon Euro bana çok abartılı bir rakam gibi geliyor. Açıkçası Trabzonspor'un ne kadar ödediğini ben de tam olarak bilmiyorum, ama bence bu kadar yüksek değil. Baskı meselesine gelirsek, açıkçası Trabzon'da ve Trabzonspor'da çok güzel bir ortam buldum. Hiç yabancılık çekmedim. Yüksek bonservis bedeliyle gelen bir oyuncunun sıkıntılarına baktığımızda, Güiza örneğine eğilelim. O yabancı bir futbolcu ve Türkiye'ye alışması için belli bir zaman gerekecektir. Oysa benim böyle bir ihtiyacım yok. Bonservisimin yüksek olması da beni strese sokan bir konu değil'' diye konuştu.



Trabzonspor'un 24 sezondur şampiyon olamamasının da kendisinde bir baskı oluşturmadığını ve kendisine Trabzonspor'a çeken şeyin de bu olduğunu kaydeden Gökhan, ''Galatasaray, geçen sezon şampiyon olmuş. Fenerbahçe, evvelki sezon bu başarıya ulaşmış. Onlar şampiyonluğa alışkın. Fakat Trabzonspor'u 24 sezon sonra şampiyon yapmak, unutulmazlar arasına girecek bir başarı olacak. (İşte bu kadro şampiyon oldu) denilecek. Bana öyle geliyor ki, bir kez şampiyonluk elde edilebilse, Trabzonspor'un hegemonyasını kurduğu dönemler geri gelecek. Hatta sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da başarı yakalanacağına inanıyorum'' dedi.



"Formda olduğum zaman yapamayacağım şey yok"



Gökhan Ünal, gol krallığında şu anda kendisine ciddi rakip olarak sadece Fenerbahçeli Semih'i gördüğünü belirterek, ''Semih kendini geçen sezonlar içinde çok geliştirdi. İnşallah böyle de devam eder'' dedi.



Bir futbolcunun böyle gelişme göstermesinin, hem Türk futbolunun önünü açtığını, hem de rekabeti artırdığını ifade eden Gökhan Ünal, ''Ben formda olduğum zaman yapamayacağım şey yok. Alex'in 19 atarak kral olduğu sezon omzum kırıldı, sakatlandım ve ilk yarıyı 4 golle bitirdim. İkinci yarıda ise 12 gol kaydettim. Yeri geldi sakat sakat oynadım. Gol kralı olduğum sezon 25 gol attım. Geçen sezon en kötü dönemimdi, buna rağmen 11 tane gol attım. O problemleri zaten herkes biliyor'' diye konuştu.



Gökhan, Gençlerbirliği'nden ayrıldığı dönemde o dönemde görev yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisini istemediği şeklindeki söylentilerin doğru olmadığını ifade ederek, ''O daha takımın başına gelmeden ben kafamda Gençlerbirliği'ni bitirmiştim. Çünkü yönetim beni yeterince desteklemedi. Ligde forma giyerken, beni Utku Yılmaz adındaki arkadaşımla birlikte 3. Lig'e kiralık gönderdiler. Oysa beni takımda tutsalar, oynatsalar, ben şimdi Türkiye'de değil Avrupa'da futbol oynuyor olacaktım. Bu durum benim 2-3 yıl zaman kaybetmeme neden oldu. Ersun Hoca geldiğinde onunla 1 ay çalışabildim. Hiç hazırlık maçı da yapmadık, sadece kondisyon ağırlıklı idmanlar yaptık. Hocamız da o dönemde haklı olarak kendi istediği oyuncuları kadroya katmıştı. Kadroda şişkinlik istemiyordu. Ben de takımdan ayrılmak konusunda hevesli olunca, olaylar kendiliğinden gelişti. Özetlersek, beni istemeyen Ersun hoca değil, yönetimdi. Sonuçta Kayserispor'a gittim ve benim için daha iyi oldu. Her şeye rağmen o sezon gitmeyip, Ersun hoca ile çalışsaydım, bana katkısı çok fazla olacaktı'' dedi.



"İspanya ligini istiyorum"



Trabzonspor'a gelirken kendisine iki senelik hedef koyduğunu vurgulayan Gökhan, ''Burada çok iyi şeyler başarmak ve daha sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum. İspanya Ligi'ni oyun stilim için de uygun bir lig olarak görüyor ve orada oynamak istiyorum'' diye konuştu.



Gökhan, Song'un Trabzonspor'a gelmesine çok sevindiğini ve bordo-mavili takımın onun gibi oyuncuya ihtiyacının bulunduğunu belirtti.



Gökhan, Umut Bulut ile birbirlerini tamamlayamadıkları yönündeki eleştirilere katılmadığını kaydederek, ''Ben bu iddialara katılmıyorum. Çünkü benzeyen çok özelliğimiz olsa bile birbirimizden farklı olduğumuz noktalar da var. Ben topla haşır neşir olmayı daha çok seviyorum. Bazı zamanlarda orta sahaya gelip top alıyorum. Umut daha çok uzun toplarla arkaya deplase olmayı seviyor. Top saklama özelliğim fazla olmasa da duvar olmayı seviyorum. Arkadaşlarıma gol attırmak da hoşuma gidiyor. Bu anlamda Umut ile bir uyum sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

