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Spor

Gökhan'ın katkısı büyük

Trabzonspor'da, Gökhan Ünal attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın başarısında önemli katkı sağladı.

22 Aralık 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'in ilk yarısını 34 puan ile lider Sivasspor'un ardından averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da, Gökhan Ünal attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın başarısında önemli katkı sağladı.

Sezon başında Kayserispor'dan 6 milyon 250 bin Avro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile alınan golcü oyuncu, 16 haftada 7 gol ve 7 asist yaptı.

Gökhan Ünal, ligin ilk yarısında 24 gol atan bordo-mavili takımda, gollerin 14'ün de pay sahibi oldu.

GOLLERLE 16 PUAN

Gökhan Ünal'ın gol attığı maçlarda, bordo-mavili takım yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Bordo-mavili oyuncu, böylece attığı gollerle de 34 puanın 16'sına katkı sağlamış oldu.


GOLLER VE ASİSTLERİ

Gökhan Ünal, Ankaraspor, Denizlispor, Antalyaspor, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehirspor (2) maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili futbolcu, Ankaraspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kocaelispor ve Bursaspor maçlarında da asistyaptı.

DİĞER GOLLER

Trabzonspor'da Gökhan Ünal'ı 6 gol ile Umut Bulut takip etti. Selçuk İnan (3), Colman, Yattara, Isaac ve Tayfun da 2'şer gol kaydettiler.

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