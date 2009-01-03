Gökhan'ın ilginç hikayesi



Fenerbahçe'ye Pazartesi günü imza atması beklenen Gökhan Emreciksin'in futbol yaşantısı oldukça ilginç hikayelerle dolu.



Bandırmaspor'da 4 yıl önce futboldaki ilk profesyonel imzasını atan son günlerin flaş ismi Gökhan Emreciksin bir isim karışıklığı sonucu az daha fırsatı kaçırıyordu.



Bandırma'da yapılan seçmelerde, adı ayın ismi taşıyan bir başka isi futbolcu ile karıştırılan Gökhan Emreciksin, "Başarısız oldun" denilerek geri gönderildi. Yapılan hatayı son anda anlayan antrenör Bayram Bilim'in uyarısı üzerine terminale giden görevlinin bindiği otobüsten indirip geri çağırdığı Gökhan Emreciksin, şimdi Fenerbahçe'ye çok yakın.



Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transferi ile gündeme gelen transferin gözdesi Gökhan Emreciksin'in profesyonel futbol yaşamı bir isim karışıklığı ile başladı. 3. Lig 2. Grup takımlarından Bandırmaspor'da 4 yıl önce 2004-2005 futbol sezonu başında yapılan seçmelere İsbtanbul'da amatör futbol oynayan Gökhan Emreciksin gelerek katıldı.



Antrenör Bayram Bilim tarafından beğenilen futbolcu, aynı ismi taşıyan bir başka sporcu ile karıştırılınca yöneticiler tarafından "Başarısız oldunuz" gerekçesiyle geri gönderildi. Kulüpten ağlamaklı olarak çıkıp otobüse binen Gökhan, terminale giderek İstanbul'a dönmek için biletini alıp otobüse bindi. Bu sırada, Gökhan Emreciksin'i göremeyen Antrenör Bayram Bilim, yöneticileri uyarınca yanlış Gökhan'ın tutulduğu ortaya çıktı. Yöneticilerin talimatıyla otomobile binen bir görevli süratle terminale gidip, Gökhan'ın hareket eden otobüsünü durdurup, futbolcuyu indirerek kulübe getirip, gerçek Gökhan Emreciksin'e imza attırdı.



BANDIRMASPOR'DA YILDIZI PARLADI BOLUSPOR'A TRANSFER OLDU



Bandırmaspor'da oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken daha sonra Boluspor'da ardından Ankaragücü'ne transfer olan Gökhan Emreciksin'in, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan hatayı son anda fark ederek, Gökhan'ın Türk futboluna kazandırılmasında büyük rol oynayan Bayram Bilim, o günü şöyle anlattı:



"Biz Bandırmaspor için seçme yapıp gelecek vaad eden birkaç yetenekli oyuncuyu kadromuza almayı düşünmüştük. Seçmelerin yapılacağı gün çeşitli il ve ilçelerden 35 civarında amatör oyuncu geldi. Gökhan Emreciksin de İstanbul'dan gelmiş ve seçmelere katılmıştı. Yapılan seçmeler sonunda 5 oyuncuya profesyonel imza attırmaya karar verdik. Gökhan da imza attıracağımız futbolcular arasındaydı. Ancak o gün seçmelerde iki Gökhan vardı ve yanlışlıkla diğer Gökhan'ın adını Gökhan Emreciksin ile karıştırmıştık. Emreciksin'in adının okunmadığını farkettiğimde Gökhan'ın Bandırma 17 Eylül Stadı'ndan ayrılıp otobüse bindiğini öğrendik. Hemen bir arkadaşımızı gönderip Gökhan Emreciksin'i otobüsten indirip tekrar stada getirttik. Biraz geç kalsak belki de otobüs kalkacak, Gökhan'a ulaşamayacaktık. O Gökhan bugünkü futbolcu olamayacaktı. Sonuçta bir yanlışlığı düzelterek Gökhan Emreciksin'e ilk profesyonel imzayı Bandırmaspor'da arttırmış olduk"









