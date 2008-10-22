Gökhan'dan iyi haber!



Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Arsenal karşısında sol ayak bileğinden sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumunun ciddi olmadığı belirtildi.



Sakatlık sonrası dün akşam ilk kez forma giyen Gökhan, mücadelenin ikinci yarısında sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tendonunda ciddi gerilme tespit edilen Gökhan Gönül'ün haftasonu oynanacak olan Bursaspor maçında forma giymesi bekleniyor.



Farklı Arsenal mağlubiyeti sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli futbolcularda, 18 kişilik kadroda yer almayan Kazım Kazım'ın üzüntüsü herkesten daha farklıydı.



İngiltere'de doğup büyüyen 22 yaşındaki futbolcu aynı zamanda iyi bir Arsenal taraftarı. Kısa bir dönem Arsenal altyapısında da forma giyen Kazım'ın en büyük hayali ise bir gün Arsenal'de forma giymekti.



Hayalindeki takıma karşı mücadele etme şansını dün teknik direktör Aragones'in tercihi ile kaybeden Kazım, uzun süredir bu maç için kendini hazırlıyordu. Özellikle İngiliz takımlarına ayrı bir motivasyon ile çıkan genç futbolcu geçen sezon İstanbul'daki Chelsea maçında iyi bir performans sergilemiş ve bir de gol kaydetmişti.



Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde zor günler yaşayan sarı lacivertlileri Kasım ayı ile birlikte çok zor bir maç trafiği bekliyor. Bu hafta sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligde Kasım ayının ilk haftası Eskişehirspor ile oynayacak. Bu maçın ardından ise sarı lacivertli takımı 3 önemli rakip bekliyor. 5 Kasım'da Arsenal ile Emirates Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe Süper Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 13. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.