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Spor

'Gökhan'a Wolfsburg kancası'

Alman basını, Wolfsburg'un transfer listesinde Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Zan'ın olduğunu yazdı.

01 Nisan 2009 03:00


Alman basını, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un transfer listesinde Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Zan'ın olduğunu yazdı.

Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfL Wolfsburg'un teknik direktörü Felix Magath'ın, Beşiktaş'ta oynayan milli futbolcu Gökhan Zan'ı transfer etmek istediği bildirildi.

''Wolfsburger Allgemeine Zeitung'' adlı yerel gazetede yer alan haberde, Magath'ın Alman oyuncu Robert Huth'un ve Brezilyalı Geder'in yanı sıra Gökhan ile de ilgilendiği belirtildi.

Gökhan'ın Beşiktaş'ta sözleşmesinin bu sezon sonunda biteceğine dikkat çekilen haberde, Beşiktaş'ın bu sözleşmeyi uzatma seçeneği bulunduğu, ancak sözleşmesinin uzatılması durumunda bile Gökhan'ın uygun bir fiyat karşılığında alınabileceği ifade edildi.

Wolfsburg'ta Alexander Madlung ve Ricardo Costa'nın sezon sonu takımdan ayrılacakları ve Magath'ın defansta oyuncular aradığı, söz konusu oyuncuların da çok tecrübeli oldukları belirtilen haberde, Gökhan'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giydiği hatırlatıldı.

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