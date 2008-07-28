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Spor

Gökhan'a Arsenal kancası

Arsenal, G. Silva, A. Hleb ve M.Flamini’nin takımdan ayrılmasının adından Udinesse'de forma giyen Gökhan'ı transfer etmek istiyor...

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24- The Sunday People Gazetesi’nin haberine göre Arsenal ve Newcastle, Udinese’nin yıldızını transfer etmek için amansız bir yarışa girdi. Arsenal, Gilberto Silva, Aliaksandr Hleb ve Mathieu Flamini’nin takımdan ayrılmasının ardından birinci sınıf bir orta saha oyuncusu transfer etmenin planlarını yapıyor. Gunners’ın transfer gündemine Gareth Barry, Miguel Veloso, Marcos Senna, Torsten Frings, Yaya Toure, hatta Fenerbahçe’nin almak istediği Xabi Alonso bile geldi.
 
"UDENESE, NEWCASTLE’DAN İYİ"
Ancak bu futbolcuların hiçbiri ile anlaşma sağlanamadı. Londra kulübü de Gökhan İnler’le tekrar yakından ilgilenmeye başladı. FC Zürih’ten geçen yıl İtalyan Udinese’ye transfer olan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Serie A’da klasını kanıtladı. Serie A ve Euro 2008’deki performansının ardından Gökhan’ı Liverpool, Juventus ve Inter de takip etmeye başladı. Ancak Gökhan’a en ciddi teklifi şu ana kadar Newcastle United yaptı. Gökhan Newcastle’ın teklifine olumlu cevap vermedi ve “Udinese’de kalmak istiyorum. Tek hedefim takımımla güzel bir sezon geçirmek” dedi. Ancak Arsenal’in yaptığı teklifin ardından Gökhan’ın Udinese’de kalmaya eskisi kadar sıcak bakmadığı bildirildi

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