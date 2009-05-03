Gökhan Zan'dan dalya



Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gökhan Zan, Fenerbahçe maçıyla Turkcell Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.



Beşiktaş’ın defans oyuncusu Gökhan Zan, Fenerbahçe derbisinde Turkcell Süper Lig’deki 100. maçına çıkmış oldu.



Teknik direktör Mustafa Denizli, Zan'a, derbi maçta savunmanın göbeğinde şans tanıdı.



Zan, Turkcell Süper Lig'de bugüne dek 71'i Beşiktaş'ta, 28'i de kiralık olarak gittiği Gaziantepspor'da olmak üzere 99 kez forma giymişti.





BOBO, DELGADO VE TELLO İLK ONBİRDE

Beşiktaş'ta, sakatlıkları geçen Bobo, Matias Delgado ve Rodrigo Tello, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıktılar.



Hafta içinde sakatlıkları nedeniyle fazla antrenman yapamayan futbolculardan Bobo forvette oynarken, Delgado forvet arkasında, Tello ise sol kanatta görev yaptı.



CISSE YEDEK, SIVOK ÖN LİBERODA

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Denizli, Ernst'in yanında önliberoda Sivok'u oynatıp, Cisse'yi ise yedek soyundurdu.



Sakatlığı geçen Yusuf Şimşek de yedek kulübesinde yer alırken, siyah-beyazlıların diğer yedekleri ise Hakan, Serdar Kurtuluş, Serdar Özkan, Uğur Boral ve Zapatocny oldu.



Sakatlığı süren Mert Nobre ise 18 kişilik kadroya alınmadı.



ERNST, İLK DERBİ MAÇINDA

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Fabian Ernst, ilk kez bir derbi maça çıktı.



Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Ernst, önliberoda görev aldı.



''ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ''

Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde üstünde ''Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' yazılı dev Türk bayrağını kapalı tribünde açtılar.



Bayrak, 10. Yıl Marşı eşliğinde açılırken, taraftarlar daha sonra ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' diye bağırdılar.



Bu arada maçın başlama düdüğü öncesi İstiklal Marşı sırasında da dev bayrak açılırken, hafta içindeki terör olaylarında şehit düşenler için için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribününde de yine ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' yazılı pankart açılırken, taraftarlar da saygı duruşunun ardından hep birlikte ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' tezahüratları yaptılar. İki takım oyuncuları da kollarına siyah-bant taktılar.



Beşiktaşlı futbolcular sahaya, ''Şehit Semih Balaban şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz'' yazılı pankartla çıktılar.



''LİDER GELİYOR'' DİYE KARŞILADILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivasspor'un yenilgisi sonrası olası bir galibiyette liderliğe yükselecek olan takımlarını sahaya ısınmak için çıkışında ''Lider geliyor'' tezahüratlarıyla karşıladılar.



Taraftarlar, takımları ısınırken de şampiyonluk şarkıları söylediler.



RÜŞTÜ, HASRET GİDERDİ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan kaleci Rüştü, ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcularla hasret giderdi.



Rüştü, eski takım arkadaşlarıyla tek tek öpüşerek ''Hoşgeldiniz'' dedi.



OKYAR'A PANKARTLI DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, hasta olan siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Vedat Okyar'a, açtıkları pankartla destk verdiler.



Kapalı tribünde, üzerinde Vedat Okyar'ın fotoğrafının olduğu ''Bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil'' yazılı pankart açıldı.



Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde eski futbolcuların resimlerinin olduğu pankartları da sallayarak takımlarına destek verdiler.



