Gökhan zaman istedi

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, şu anda bordo-mavili takımda yüzde 70 performansla mücadele ettiğini, taraftarların gerçek Gökhan Ünal'ı ligin ikinci yarısında göreceğini belirtti.



Trabzonspor'un sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Gökhan Ünal, 28 Kasım Cuma günü Trabzonspor'un, eski takımı Kayserispor ile yapacağı maç öncesi kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulundu.



Gol atma açısından biraz sıkıntı çektiğini vurgulayan Gökhan, ''Bu durum normal. Trabzonspor'a alışma dönemindeyim. Gün geçtikçe daha iyi olacağım. Maç içerisinde üzerimde kesinlikle bir baskı hissetmiyorum. Taraftarın tepkisi de normal. Çünkü onlar bizden gol atmamızı bekliyorlar. Bence ligin ikinci yarısında çok daha iyi işler yapacağız'' dedi.



Gol atmanın yanı sıra attırmayı da çok sevdiğini kaydeden Gökhan, ''Ben Kayserispor'da 25 gol attığım dönem ayrıca 10 da asist yapmıştım. Bu özelliğim var. Ama Trabzonspor'da tam olarak özelliklerimi sahaya yansıtamadım. Ersun hocayla da sürekli konuşuyoruz bu konuyu. Ama geçen sene sorunlar yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Ne kadar kısa sürede toparlarsam o kadar iyi olacak'' dedi.



Ligde bu sezon 20 gol atmayı hedeflediğini belirten Gökhan Ünal, ''Eğer ilk yarıyı 8 golle tamamlarsam bu hedefime ulaşırım. İlk sezonumda 20 gol atmam da bana göre başarı'' dedi.



''ŞAMPİYONLUĞU ANADOLU BELİRLER''



Gökhan Ünal, ligde her takımın birbirini yenebileceğini belirterek, ''Ligde sadece büyük takımlar yok. Onları yenebilir, ayrıca yenilebilirsiniz de. Ama şampiyonluğu Anadolu takımlarıyla oynadığınız müsabakalar belirler. Şu ana kadar deplasmanda en çok puan toplayan takım biziz. Sadece Galatasaray'a mağlup olduk. Eğer kendi sahamızdaki maçları kazanırsak mutlu sona ulaşırız'' dedi.



Sezona iyi başladıklarını belirten Gökhan, ''İlk maçtan bu yana olumlu yönde gidişimiz devam ediyor. Belki tam takım olamadık ve bazı maçlarda sorun yaşadık ama sonuçta biz yeni oyunculardan kurulu bir ekibiz. Fakat biz bu sorunu büyük ölçüde aştığımızı da düşünüyorum. Ligin lideriyiz. Bu kolay değil. Hele hele bu yıl oluşturulan bir kadro için hiç kolay değil. Özetlemem gerekirse hem benim hem de takımım için her şey yolunda gidiyor'' değerlendirmesini yaptı.



''İYİ Kİ TRABZON'A GELMİŞİM''



Kayserispor'a karşı önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Gökhan, ''Kayseri benim evim gibi. Orada tam 5 yılım geçti. Çok güzel anılarım var. Gol kralı oldum, milli takıma gittim. Ama artık bitti. Kayseri'de sadece yönetim anlamında biraz sıkıntılar oldu. Ben hiçbir yanlış yapmadım. Bunu çok iyi biliyorlar. İçim rahat. Şimdi Trabzonspor'dayım ve yine çok mutluyum. İyi ki Trabzon'a gelmişim. İnşallah burada çok başarılı olacağım. Cuma günü oynayacağımız maça gelirsek, zor geçeceğini söyleyebilirim. Kayserispor sahasında iyi oynayan bir takım. Eski güçlerinde olmayabilirler ama özellikle büyük maçlara çok iyi konsantre olduklarını görüyoruz. Son oynadıkları müsabakalarda gol sorunu çektikleri ortada ama savunmaları çok iyi. Hepsini iyi tanıyorum. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Bana göre Sivasspor maçından daha zor geçecek. Ama biz Trabzonspor'uz. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz'' dedi.



''UMUT İLE İYİ ANLAŞIYORUZ''



Umut ile sahada iyi anlaştıklarını vurgulayan golcü futbolcu, ''Yapılan eleştirilere katılmıyorum. Bazen bir pozisyonda aynı koşuyu yaptığımız oluyor. Ama genel anlamda uyumluyuz. Umut, bu takım için çok önemli. Benden daha çok koşuyor ve rakip savunmayı yıpratıyor. Ben daha çok topla oynamayı seviyorum. Umut rakibi yıpratınca daha rahat oluyorum. Onun açtığı boşlukları değerlendirmeye çalışıyorum. Ayrıca Hacettepe maçında ben Umut'a gol attırdım. Son Sivasspor maçında da o bana asist yaptı. Demek ki uyumsuzluk yok'' dedi.



Takımın gerçek gücünü ikinci yarıda ortaya koyacağını ifade eden Gökhan, ''Tam olarak takım olamadığımız için belki istediğimizi sahaya yansıtamıyoruz. İkinci yarı daha rahat olacağız. Çünkü o zaman herkes birbirini ezberlemiş olacak. Şu an istediğimiz yukarıdan kopmamak. Eğer bunu başarırsak ikinci yarıda şampiyonluk hedefimize ulaşırız. Aslına bakarsanız sezona şampiyonluk hedefiyle başlamadık. Ama aldığımız sonuçlar bizi buna yönlendirdi. Oyuncular olarak inandık. Biz bu sene şampiyon olamasak bile Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız'' dedi.



''MİLLİ GÖREVE HAZIRIM''



Milli takım hedefinin her zaman devam ettiğini belirten Gökhan Ünal, ''Konyaspor maçı sonrası sakatlığım nedeniyle milli takım kampına dahil olamadım. Eğer gitseydim belki daha kötü olacaktı. Bu konuyu Fatih hocayla da konuştuk. Kendisi benim bu konudaki durumumu iyi biliyor. Milli takım için neler yapabileceğimin de farkında. Sonrasında davet gelmedi. Ben her zaman hazırım. Ne zaman görev verilirse elimden geleni yaparım. Milli takımın önünde zor maçlar var. Özellikle oynanacak iki İspanya maçı sonrası kaderimiz belirlenecek'' diye konuştu.