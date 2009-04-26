Gökhan ve Emre derbiye yetişiyor



Fenerbahçe'de, sakatlığı geçen Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçına yetişecekleri açıklandı.



Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek zirveden iyice uzaklaşan Fenerbahçe, ligin 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Teknik Direktör Luis Aragones yönetiminde Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolculara normal program uygulandı.



İspanyol çalıştırıcının saha içinde yaptığı toplantıda futbolcularına, konsantrasyon sorunu yaşadıklarını, ligde geride kalan 5 hafta ve kupa finali öncesi daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, ''Bu maçları kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Konsantrasyon sorunu yaşıyoruz. Sadece formayla kazanılmıyor. Konsantre olmamız gerekiyor. Ciddiyetimizi bozmadan mücadelemizi sürdürmeliyiz'' şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.



Teknik direktör Aragones toplantının ardından cezasını tamamlayan, Beşiktaş maçında forma giyebilecek kaleci Volkan Demirel ile bir süre görüşme yaptı.



Bu arada maçta forma giyen futbolculardan kaleci Volkan Babacan, Ali ve Selçuk'un koşunun ardından uzun bir süre saha kenarında kalarak konuşmaları dikkat çekti.



Beşiktaş maçında, 3 maçlık cezalarını tamamlayan Volkan Demirel ve Semih'in yanı sıra sakatlıkları büyük ölçüde geçen Gökhan Gönül ve Emre'nin forma giyebilecek durumda olması teknik heyeti sevindiriyor.



Gökhan Gönül bu sabahki antrenmanda takımla çalışırken, Emre bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde antrenman yaptı. Emre'nin önümüzdeki günlerde takıma katılmasının beklendiği ifade edildi.



DENİZ'İN MR'I ÇEKİLDİ



Ankaragücü maçında sakatlanan, sol ayak topuğunda darbeye bağlı kanama oluşan Deniz'in MR'ının çekildiği bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun durumunun MR sonucuna göre belli olacağı ifade edildi.



Ankaragücü maçında sağ alt baldırında kas sertleşmesi oluşan Alex'in MR'ının çekilmesine gerek kalmadığı kaydedildi. Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş maçı için durumunun henüz belli olmadığı bildirildi.



Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Önder, Gökhan Emreciksin de katılmayarak tesislerde tedavi oldu. Hafif sakatlığı bulunan Deivid de bir süre koşunun ardından tesislere girdi.



