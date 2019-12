Gökhan Ünal: Kilit isim Yattara

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Gökhan Ünal, takım içinde uyum sorununu aştıklarını ve kendileri için de kilit oyuncunun Yattara olduğunu söyledi.





İbrahima Yattara'nın takımın kilit oyuncusu olduğunu dile getiren Gökhan, ''Çok yetenekli bir futbolcu. Her an bizi pozisyona sokacak özelliklere sahip. Ona çok güveniyorum. Ayrıca Umut ile daha önce aynı takımda oynamıştık. Kendisi kişilik ve karakter olarak çok üst düzeyde. Geldiğimden beri sürekli onunla konuşuyorum. Bazı konuları paylaşıp, fikir alıyorum. Bu sezon Umut ile iyi anlaşıp çok gol atacağımızı düşünüyorum. Umut çok deplase olan, aralara iyi koşan bir futbolcu, ben de öyleyim. Birbirimize koridor açarsak hiçbir savunma bize engel olamaz'' dedi.



Bordo-mavili kulüple 3 artı 1 yıllık sözleşmesi bulunduğunu ifade eden Gökhan, ''Önümüzdeki 2 yıl içinde şampiyonluk ve Türkiye Kupası'nı havaya kaldırıp, Avrupa'da takımımla başarı elde edip, aldığım parayı hak ettikten sonra kaliteli bir ligin kaliteli bir takımına transfer olmak istiyorum'' dedi.





Uyum sorunu



Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, takım içerisinde uyum sorununu aştıklarını, herkesin birbirini çok iyi anladığını söyledi.



Trabzon Havalimanı'na geldiğinde bordo-mavili taraftardan gördüğü ilgiden sonra kendini çok garip hissettiğini ifade eden Gökhan, ''Çünkü o zamana kadar hiç böyle şeyler yaşamamıştım. Kayserispor'da gol kralı olduğum dönemde bile taraftarların ilgisini fazlasıyla çekememiştim. Bir anda kendimi omuzlarda buldum. Herkes beni destekliyor ve lehime tezahürat yapıyordu. Onurlandım. Bana güvendiklerini hissettim. En mutlu anlarımı yaşıyordum. Şimdi amacım, bana böylesine güvenen insanları mahcup etmemek'' diye konuştu.



Takım içerisinde uyum sorununu aştıklarını, herkesin birbirini çok iyi anladığını dile getiren Gökhan, ''Birbirimizle şakalaşıp eğlenebiliyoruz. Dertleşiyoruz. Genç arkadaşlar benim yanıma geliyor, tecrübelerim doğrultusunda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum'' dedi.



Gökhan, bu yıl takıma çok iyi transferler yapıldığını belirterek, ''Ben en çok Song'un bizimle olmasına sevindim. Böyle bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Kendisinden her yönden faydalanıyoruz. Bunun dışında Yattara gibi önemli bir oyuncuya sahibiz. Yeni transferler olarak ben, Selçuk, Giray, Egemen, Colman ve Cale var. Bu takımın da hedefi doğal olarak şampiyonluk ve Fortis Türkiye Kupası'dır'' diye konuştu.



Taraftar baskısı



Bordo-mavili taraftarın üzerinde baskı oluşturmadığını anlatan Gökhan, ''Bir veya iki maç gol atamadığımda üzerimde baskı hissetmem, ancak üçüncü maç sonunda hala gol atamamışsam o zaman kendi kendime baskı oluştururum. Bu sezonun ilk maçında golümü attım. Sonra 2 hafta gole uzak kaldım. En son oynanan Denizlispor maçında tekrar gol sevinci yaşayınca kendime geldim. Şu an durumum gayet iyi'' dedi.



Gökhan, takımda çift forvet oynama taraftarı olduğunu belirterek, ''Böyle olunca iki forvet de daha rahat oluyor. Tek kaldığınızda ise savunmanın işi kolaylaşıyor. Tek oynayacağınız zaman indirdiğiniz topları değerlendiren oyuncular olursa iyi ama eğer bu tarz futbolcular takımda yoksa forvet savunmanın arasında kaybolur gider. Çift oynadığınızda rakip savunma paylaşmakta zorluk çekiyor. Gol atma olasılığınız bir hayli yükseliyor. Hele iki oyuncu da hareketliyse tutulmanız çok zor oluyor'' şeklinde konuştu.



'Fatih, Ümit ve Hakan'ı beğeniyorum'



Futbol dışında vakit buldukça basketbol oynadığını belirten Gökhan, ''Sporun dışında gezmeyi, arabayla yolculuk yapmayı, müzik dinlemeyi, arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmeyi severim. Bana göre futbolcunun sosyal hayatı ne kadar iyi olursa kafası da o kadar rahat oluyor. Ama dengeyi çok iyi ayarlayıp yerine göre hareket etmek de son derece önemli'' diye konuştu.



Gökhan Ünal, ''idolüm'' diyebileceği bir futbolcu olmadığını vurgulayarak, ''Ancak Türkiye'de Fatih Tekke, Ümit Karan ve Hakan Şükür'ü beğeniyorum. Yabancı olarak da Ronaldo ve Thierry Henry'i çok beğeniyorum. Bu futbolcuların gollerini sürekli internete girerek izliyorum. Cristiano Ronaldo, Messi, Drogba da çok kaliteli futbolcular ama bana göre onların yeri çok farklı'' dedi.