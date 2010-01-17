Gökhan Ünal, ilk idmanına çıktı

T24 - Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gökhan Ünal, sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Antalya'ya geldi. Ünal, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanını yaptı.







Antalya Havalimanı'nda çok sayıda gazetecinin karşıladığı Gökhan Ünal, burada yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Transferinin biraz geç, ancak tam zamanında olduğunu, çünkü Fenerbahçe'ye olgun çağında geldiğini belirten Gökhan, "Fenerbahçe camiası çok büyük bir camia. Burada başarılı olacağıma inanıyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Trabzonspor'a, kolaylık sağladığı için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha farklı bir Gökhan karşınızda olacak" dedi.



Sezon başındaki Gökhan ile devre arasındaki Gökhan arasında çok fark olduğunu ifade eden Gökhan Ünal, sezon başında sakatlandığı için gerekli antrenmanı yapamadığını, ancak Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte çok iyi antrenmanlar yaptığını kaydetti.



Fazla idman eksiği olmadığını dile getiren Gökhan Ünal, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ligin ikinci yarısında daha farklı bir Gökhan olacak. Daha diri, daha güçlü Gökhan olacağıma inanıyorum" diye konuştu.



Fenerbahçe'den gelen ilk teklifi duyduğunda çok heyecanlandığını anlatan Gökhan, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için heyecanlıyım. Trabzonspor'da taraftarla aramda biraz problemler oldu. Onun dışında takım arkadaşlarımla hiçbir sorunum yoktu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Mehmet Topuz ile görüştüm ve olumlu şeyler anlattı. Takımda uyum sorunu yaşayacağıma inanmıyorum. Milli takımdan da tanıdığım arkadaşlarım var. Forma rekabeti illa ki olacak ve bunda da Fenerbahçe kazanacak" dedi.



Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını belirten Gökhan, detayları menajerinin bildiğini, kendisinin sadece imza attığını söyledi.





Ünal ilk antrenmanına çıktı



Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Limak Arcadia Otel sahalarında sürdüren Fenerbahçe'de Ünal, takımdan ayrı olarak tek başına sabah idmanı yaptı.



Yardımcı Antrenör Ayhan Tumani yönetiminde çalışan Gökhan Ünal, topla birlikte kondisyona yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Gökhan Ünal'ın antrenmanı, gazetecilere 10 dakika açık kaldı. Daha sonra gazeteciler, otel dışına çıkarıldı.