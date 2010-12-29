-GÖKHAN ÜNAL İBB'DE İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'den Gökhan Ünal ile kiralık sözleşme imzaladı. Gökhan Ünal, Langa'daki tesislerde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve futbol şube sorumlusu Kamil Dizar'ın da katılımıyla düzenlenen imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Törenin ardından 39 numaralı formasını elinde tutarak basın mensuplarına poz veren Gökhan, turuncu-lacivertli ekipte yeniden eski günlerine dönerek, milli takımda forma giymek istediğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u tercih etmesindeki en büyük nedenin başkan Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı olduğunu anlatan Gökhan, şunları kaydetti: ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u seçmemdeki en büyük nedenlerden birisi hem Göksel başkanımız hem de Abdullah hocamızın olmasıydı. Benim için yeni bir başlangıç olacak. Trabzonspor'dan ayrıldığımdan bu yana bir senedir doğru düzgün, sürekli oynamıyorum. Fenerbahçe'ye gelene kadar sürekli oynayan birisiydim. İnşallah tekrar çıkış yakalayıp, tekrar eski günlere dönüp, tekrar milli takıma gitmek istiyorum. 5 aylık sürede kiralık geldiğimiz için elimden gelenin en iyisini yapıp hem yeni takımıma hem de kendime bir şeyler katmak istiyorum ve tekrar milli takıma seçilerek kaldığım yerden devam etmek istiyorum.'' Başkan Gümüşdağ ise takımın hedeflerine katkı sağlayacak bir oyuncuyla anlaşma yaptıklarını, hem kendisi hem kulüp hem de milli takım için faydalı olacağına inandığını kaydederek, şöyle konuştu: ''Ligde sanıyorum 79-80 golü olan bir isim. İnşallah 100'ler kulübüne bizim takımımızda ulaşır. Teknik heyetimiz ile yaptığımız toplantıda Gökhan Ünal'ı çok önemsediklerini ilettiler. Fenerbahçe kulübüne talebimizi ilettik, yaptığımız anlaşmayla kiralık olarak anlaştık. Bonservisini vermek istemediler. Umarım ki sezon sonunda hem bize hem kendisine hem de milli takıma faydalı olur. İnanıyorum ki mart veya haziran ayında Gökhan Ünal yine milli takımın içinde olacaktır.''