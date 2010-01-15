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Spor

Gökhan Ünal Fenerbahçe'de

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu Gökhan Ünal için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı

15 Ocak 2010 02:00

T24 - Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu Gökhan Ünal için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. NTVSPOR.NET'e konuşan Hacısalihoğlu, Gökhan Ünal karşılığında para ve Burak Yılmaz'ın bonservisini aldıklarını söyledi.



Gökhan Ünal Fenerbahçe'ye katılıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, NTVSPOR.NET'e yaptığı açıklamada, para ve Burak Yılmaz'ın bonservis hakkı karşılığında Gökhan Ünal'ın Fenerbahçe'ye transferi için Sarı Lacivertli ekiple anlaştıklarını açıkladı.


Hacısalihoğlu, "Teknik kadroyla görüştük ve fikir ortaya çıktı. Yönetim olarak da izin verildi, şartlarda anlaşıldı" derken Gökhan Ünal'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığını da ifade etti.


Gökhan'a Ankaragücü maçından sonra izin verdik diyen Hacısalihoğlu, "Ankaragücü maçında sonra oyuncuya izin verildi. Fenerbahçe ile görüşüp anlaştı. Kulüpler de anlaştı. Pürüz kalmadı. Hafta sonuna kadar imza atılmış olur" diyerek sözlerini tamamladı.



Burak Yılmaz konusu 


Şu anda Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen Burak Yılmaz'ın da Trabzonspor'a katılacağını NTVSPOR.NET'e ifade eden Hacısalihoğlu, "Burak Yılmaz için artık Eskişehirsporla biz görüşüyoruz. Eğer anlaşma sağlanırsa Burak Yılmaz ikinci yarıda Trabzonspor forması giyecek. Eğer bu futbolcu için ikinci yarı için anlaşma yapamazsak Burak Yılmaz sezon sonunda Trabzonspor'a katılacak" dedi.

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