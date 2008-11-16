Gökhan Ünal farkı



Trabzonspor'da Gökhan Ünal bu sezon 5 gol atarken 5 de asist yaptı.







Trabzonspor'un forvet oyuncusu Gökhan Ünal, bu sezon attığı gollerin yanı sıra attırdığı gollerle de dikkat çekiyor.



Gençlerbirliği maçında Umut'a yaptığı asistle galibiyete katkıda bulunan golcü oyuncu, bu sezon bordo-mavili takım forması altında 5 gol atarken 5 de asist yaptı.



Gökhan Ünal, Ankaraspor, Ankaragücü, Antalyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gençlerbirliği maçlarında 1'er asist yaptı. Bordo-mavililer, bu 5 karşılaşmayı da kazandı.



Gökhan Ünal, Ankaraspor, Denizlispor, Antalyaspor, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında 1'er gol olmak üzere toplam 5 gol kaydetmeyi başardı. Karadeniz ekibi, bu maçlar içerisinde sadece Gaziantespor ile berabere kalarak puan yitirdi.



Böylece Gökhan Ünal'ın, bu sezon bordo-mavili takımın 18 golünün 10'unda katkısı oldu.

