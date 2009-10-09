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Spor

Gökhan Ünal eve dönüş

Kayserispor menajeri Süleyman Hurma, Trabzonspor'da forma giyen eski golcüleri Gökhan Ünal'a, kapılarını açabileceklerini belirtti.

09 Ekim 2009 03:00

Kayserispor genel menajeri Süleyman Hurma, Trabzonspor'da forma giyen eski golcüleri Gökhan Ünal'a, koşullar oluşması durumunda kapılarını açabileceklerini belirtti.

Trabzonspor'da eleştirilerin hedefi olan Gökhan Ünal'a, eski kulübü Kayserispor'dan yeşil ışık geldi.

Kayserispor genel menajeri Süleyman Hurma, uygun şartlar oluştuğu takdirde Gökhan'ı yeniden kadrolarında görmek istediklerini söyledi.

Gökhan'ın Kayserispor'da başarılı bir dönem geçirdiğini ve şu an Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğunu ifade eden Hurma şunları söyledi:

"Gökhan Ünal, takımımızda gol kralı olmuş, birçok sevinci yaşatmış bir oyuncu. Yoğun baskılar sonucunda ve o dönemki şartlarda, takımda çok başarılı olduğu bir dönemde oyuncumuzu satmak zorunda kaldık.

"Gökhan şu an Trabzonspor'un oyuncusu. Bizim başka bir takamın oyuncusu ile ilgilenmemiz söz konusu olamaz. Ama koşullar oluşursa bize gol krallığı yaşatan oyuncumuza kapımız her zaman açıktır. Ekonomik şartlar oluşursa, Trabzonspor bu oyuncu ile yollarını ayırırsa veya başka türlü şartlar oluşursa Gökhan'ın her zaman başımızın üstünde yeri vardır."

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