Futbolcu Gökhan Töre'yi yaralayan sanık Silivri Cezaevi’nden firar etti

Futbolcu Gökhan Töre'nin de bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Korhan Bahadır Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

Şişli'de 2014 yılında bir barda havaya ateş açan ve aralarında futbolcu Gökhan Töre'nin de bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Korhan Bahadır'ın başka bir suçtan hükümlü olduğu Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ortaya çıktı.

DHA’dan Özden Atik’in haberine göre, karar aşamasına gelen ve önceki celse hakkında mütalaa verilen Korhan Bahadır'ın "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 24 yıldan 48 yıla kadar hapsi istenmişti.

Sanıklar duruşmaya gelmedi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Korhan Bahadır ile Hasan Kutlu katılmadı. Mahkeme başkanı, celse arasında Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkemeye yazı geldiğini ve sanık Korhan Bahadır'ın 29 Aralık 2015 günü firar ettiğinin bildirildiğini belirtti. Heyet, bu nedenle duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

Dava karar aşamasına gelmişti

Olaydan sonra kaçan ancak Ortaköy'de yakalanan sanık Korhan Bahadır, 13 Kasım 2015'te görülen celsede tahliye edildi. Tutuksuz yargılanmasına devam edilen sanık Bahadır hakkında bir önceki celsede ise duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı, boynundan yaralanan Gökhan Töre'ye ve omzundan yaralanan Kadir Can İpekçi'ye yönelik eylemlerini "Adam öldürmeye teşebbüs" niteliğinde değerlendirdi. Bu nedenle savcı, Korhan Bahadır'ın "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 24 yıldan 48 yıla kadar istedi. Diğer sanık Hasan Kutlu'nun ise "Suçluyu kayırmak için yalan tanıklık" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianameden…

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 21 Nisan 2014 günü, saat 05.40 sıralarında Şişli'deki bir barda bulunan sanık Korhan Bahadır'ın, kimliği belirlenemeyen bazı kişilerle anlaşılmayan nedenle tartıştığı ve mekan içinde havaya 2 el ateş ettiği belirtiliyor. Bu sırada aynı mekanda olan mağdurlar Gökhan Töre, Taner Yalçın, Mahir Arslan, Hüseyin Kanat, Burkay İsen ve Kadir Can İpekçi'nin tavandan parçalanıp seken mermi çekirdeğinden yaralandıkları anlatılıyor.