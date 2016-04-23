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Gökhan Töre'yi vuran zanlı yakalandı

Tutuklu yargılanan Korhan Bahadır, cezaevinden firar etmişti

Fotoğraf: Arşiv

23 Nisan 2016 23:27

Şişli'de 2014 yılında bir barda ateş ederek aralarında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'ninin de bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinden firar eden Korhan Bahadır dün İzmir'de yakalandı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Bahadır'ın yakalandığı saatte, Akhisar Belediyespor maçı için Manisa'ya giden Beşiktaş takımının da İzmir'de olduğu öğrenildi. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan Bahadır gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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