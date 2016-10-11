Gökhan Töre'ye darbe üstüne darbe!

West Ham United forması giyen Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle sahalardan 5 hafta uzak kalacağı öğrenildi. İngiliz basını, Töre'nin gönderilebileceğini yazdı.

Sezon başında kiralık olarak West Ham United’a giden ancak beklenen performansı gösteremeyerek, İngiliz taraftarların büyük tepkisini çeken Gökhan Töre’ye bir darbe daha geldi.



24 yaşındaki futbolcunun, uyluk bölgesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş’tan 3 milyon Euro karşılığında kiralanan ve 13 milyon Euro satın alma bedeli bulunan oyuncunun performansı beğenilmedi.

The Sun: Bilic geri göndermenin yolunu arayacak

Form düşüklüğü veya sakatlık sorunlarının sürmesi durumunda sezon sonu beklenmeden erken dönüşün gündeme geleceği iddia edildi.



İngiliz The Sun gazetesi, "Bu durumda Slaven Bilic onu, ocak transfer penceresi açılmadan geri göndermenin yolunu arayacak" ifadesini kullandı.