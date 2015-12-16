Gökhan Töre’nin gol atınca yaptığı hareket sosyal medyada fenomen oldu

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbide galibiyet golünü atan Gökhan Töre'nin gol sevincinde yaptığı hareket, yeni bir akımın başlamasına sebep oldu. Beşiktaş'a gönül veren taraftarlar sosyal medyada Gökhan Töre'nin gol sevincini #töreing hashtagi ile paylaşıyorlar.

Hürriyet’in haberine göre siyah beyazlı taraftarlar, maç biter bitmez Gökhan Töre'nin eliyle yüzünü kapatma hareketinin aynısını yaparak sosyal medya hesaplarına yüklediler ve yeni bir akım başlattılar.

''Töreing akımı'' adını verdikleri bu hareketle kendilerine sosyal medya, haber siteleri ve bültenlerinde geniş bir yer bulan Siyah Beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konu ise bu hareketin anlamı oldu. Gökhan Töre ise bu hareketini kendisini büyüten ninesine ithaf ettiğini açıkladı.