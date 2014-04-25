Gökhan Töre'nin vurulması Beşiktaş'ta istifa getirdi

Beşiktaş Futbol Takımı İletişim Sorumlusu Can İpekçi görevinden istifa edeceğini kulübe iletti. İstifanın nedeni ise geçtiğimiz günlerde Gökhan Töre'nin de vurulduğu gece kulübü olayı…

Geçtiğimiz günlerde gece kulübünde yaşanan bir olayda futbolcu Gökhan Töre ile vurulan isimlerden biri olan Beşiktaş Futbol Takımı İletişim Sorumlusu Can İpekçi, görevinden ayrılacağını kulübe bildirdi.

Sezon başında Beşiktaş'ta göreve başlayan Can İpekçi, geçtiğimiz gün gece kulübünde yaşanan olayda vurulan isimlerden biriydi.