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Spor

Gökhan Töre'nin futbol hayatı bitebilir!

West Ham United forması giyen Gökhan Töre'nin dizindeki kıkırdakta sorun olduğu ortaya çıktı

10 Aralık 2016 13:44

Sezon başında West Ham'a kiralanan ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği konuşulan Gökhan Töre'den kötü haber geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin hem kas yırtıkları, hem de dizindeki kıkırdaklarda sorun olduğu ortaya çıktı.

Özellikle kıkırdak probleminin sakatlığın çok uzamasında etkili olduğu hatta zaman zaman futbolcuların kariyerlerini bitirme noktasına getirecek ciddiyet taşıdığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetimi, bu gelişmelerin ardından Gökhan Töre harekatını dondurma kararı aldı.

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Gökhan TöreWest Ham Unitedsakatlık

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