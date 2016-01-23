Gökhan Töre'den transfer iddialarına: Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklandım

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Beşiktaş Kulübü ve menajerlerim Ali Pektaş ve Nassim Touihri'nin verdiği resmi bilgiler haricinde hiçbir habere itibar edilmemelidir. Şu an Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olacağına yönelik haberler çıkan siyah-beyazlı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde benimle ilgisi olmayan ama transferim hakkında yorum yapan menajerler ve yazılan haberlere değinmek istiyorum. Beşiktaş Kulübü ve menajerlerim Ali Pektaş ve Nassim Touihri'nin verdiği resmi bilgiler haricinde hiçbir habere itibar edilmemelidir. Şu an Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından "Gökhan Töre ile nice zaferlere" paylaşımında bulundu.