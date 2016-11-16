Gökhan Töre'den "beni alın" telefonu

Kiralık gittiği West Ham’da mutsuz olan Gökhan Töre, Fikret Orman’ı arayıp devre arasında Beşiktaş’a dönmeyi çok istediğini iletti.

İngiliz ekibinde formsuzluğuna sakatlıkları da eklenince 1.5 aydır formaya hasret kalan Töre, beklentilerin çok altında kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı ve yaşattı.



Adeta sürgüne dönüşen İngiltere macerasını ocakta sona erdirmeye can atan milli futbolcu, siyah-beyazlı takıma geri gelebilmek için Başkan Fikret Orman'ı telefonla aradı.

Son karar Şenol Güneş'in

Gökhan Töre yaptığı görüşmede, “Beşiktaş'ı ve arkadaşlarımı çok özledim. Geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Orman'ın da yanıtı şöyle oldu: “Şenol hoca ile konuşacağım. Sonra neler olacağını görürüz.”



Sakatlıklar yüzünden kanatlarda sıkıntı yaşayan ve uzun maratonda alternatifleri çoğaltmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Töre'nin sezon sonunu beklemeden dönüşüne sıcak bakıyor.

8 maçta 1 asisti var

Töre, bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere West Ham formasıyla 8 resmi karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi. Beşiktaş özlemiyle yanıp tutuşan genç yıldız, son olarak 1 Ekim'de Middlesbrough ile oynanan maçta 45 dakika sahada kaldı.