Gökhan Töre yeniden Kartal olacak

Yeni Malatyaspor forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gökhan Töre'nin, siyah-beyazlı kulübe döneceği iddia edildi.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istediği oyunculardan biri olan Gökhan Töre’yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda bitecek olan sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yönetimi ile görüşerek bonservisini istedi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-siyahlı kulüpteki alacaklarından da vazgeçtiği belirtildi.

Gökhan Töre, bu sezon toplam 27 maçta forma giyerken 7 gole doğrudan katkı (2 gol - 5 asist) sağladı.