Gökhan Töre West Ham'a resmen kiralandı

Uzun süren pazarlık döneminin ardından Beşiktaş'ın kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gökhan Töre, bugün West Ham United'a imzayı attı.

Gökhan Töre'nin basında çıkan haberlerin aksine West Ham'a transfer olabilmek için Beşiktaş'taki alacaklarından vazgeçtiği bildirildi.

"Bilic, çalıştığım en iyi menajer"

Öte yandan Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Slaven Bilic ile West Ham'da yeniden bir araya gelen Gökhan Töre, yaptığı açıklamada, ''Çalıştığım en iyi menajer. Oyunculara karşı bir baba gibi...'' ifadelerini kullanarak Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e bir nevi göndermede bulundu.