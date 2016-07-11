T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Töre West Ham'a resmen kiralandı

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi 1 yıllığına 2.5 milyon sterlin karşılığında kiraladı

11 Temmuz 2016 19:10

Uzun süren pazarlık döneminin ardından Beşiktaş'ın kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gökhan Töre, bugün West Ham United'a imzayı attı.

Gökhan Töre'nin basında çıkan haberlerin aksine West Ham'a transfer olabilmek için Beşiktaş'taki alacaklarından vazgeçtiği bildirildi. 

 

"Bilic, çalıştığım en iyi menajer"

 

Öte yandan Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Slaven Bilic ile West Ham'da yeniden bir araya gelen Gökhan Töre, yaptığı açıklamada, ''Çalıştığım en iyi menajer. Oyunculara karşı bir baba gibi...'' ifadelerini kullanarak Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e bir nevi göndermede bulundu.

ETİKETLER

gökhan törebeşiktaşwest hamkiralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24