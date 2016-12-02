Gökhan Töre için Londra'ya veda vakti!

İngiliz basını, West Ham United'ın sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Gökhan Töre ile devre arasında yolları ayıracağını iddia etti.

The Sun'da yer alan habere göre West Ham'da beklentileri karşılayamayan ve çok fazla süre alamayan Gökhan Töre, devre arasında takımdan gönderilecek.

Öte yandan Gökhan Töre'nin dışında yine sezon başında transfer edilen Jonathan Calleri ve Alvaro Arbeloa'nın da devre arasında gönderileceği konuşuluyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Gökhan Töre, siyah-beyazlı kulübe 3,5 milyon Euro kazandırmıştı.

West Ham'da bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyebilen Gökhan Töre, süre aldığı maçlarda takımına skor anlamında yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.